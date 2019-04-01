В РФС назвали правильным удаление футболиста «Ахмата» Семёнова в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Считаю, что и первая, и вторая жёлтые карточки были показаны Семёнову абсолютно правильно», — приводит слова Егорова ТАСС.
Семёнов был удалён на 63-й минуте матча, получив вторую жёлтую карточку по ходу встречи.
Игра, прошедшая в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.
Ранее главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказал мнение, что ошибка арбитра могла повлиять на исход матча со «Спартаком».