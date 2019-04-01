В РФС назвали правильным удаление футболиста «Ахмата» Семёнова в матче со «Спартаком»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров дал свою оценку эпизоду с удалением защитника «Ахмата» Андрея Семёнова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

РИА Новости

«Считаю, что и первая, и вторая жёлтые карточки были показаны Семёнову абсолютно правильно», — приводит слова Егорова ТАСС. Семёнов был удалён на 63-й минуте матча, получив вторую жёлтую карточку по ходу встречи. Игра, прошедшая в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1. Ранее главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказал мнение, что ошибка арбитра могла повлиять на исход матча со «Спартаком».