В РФС назвали правильным удаление футболиста «Ахмата» Семёнова в матче со «Спартаком»

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров дал свою оценку эпизоду с удалением защитника «Ахмата» Андрея Семёнова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
В РФС назвали правильным удаление футболиста «Ахмата» Семёнова в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Считаю, что и первая, и вторая жёлтые карточки были показаны Семёнову абсолютно правильно», — приводит слова Егорова ТАСС.

Семёнов был удалён на 63-й минуте матча, получив вторую жёлтую карточку по ходу встречи.

Игра, прошедшая в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

Ранее главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказал мнение, что ошибка арбитра могла повлиять на исход матча со «Спартаком».

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