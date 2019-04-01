Путин разрешил использование герба России в качестве основы для эмблемы федерации бокса
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба федерации, соответствующий указ был подписан главой государства 31 марта.
«Большое спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину от всех нас, от совета чемпионов Федерации бокса России, от тренерского совета, от всего боксёрского сообщества! Бокс — за сильную Россию», — прокомментировал такое решение генеральный секретарь организации Умар Кремлёв.
Федерация бокса России создана в 1995 году.
Ранее сообщалось, что WBA признала Дмитрия Бивола лучшим боксёром по итогам марта.