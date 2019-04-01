Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила свою работу в организации.
Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России
  • РИА Новости

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, Лукошюте-Станикуниене завершила свою работу в России в связи с окончанием контракта.

С весны 2016 года в России работали независимые эксперты WADA Лукошюте-Станикуниене из Литвы и Питер Николсон из Австралии. Договорённость об этом была достигнута в 2015 году, после того как WADA приняло решение о несоответствии РУСАДА. Контракт Николсона истёк весной 2018 года.

Статус соответствия РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018 года.

Ранее в РУСАДА рассказали, сколько биатлонистов посетили антидопинговый семинар в Тюмени.

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