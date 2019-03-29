В РУСАДА рассказали, сколько биатлонистов посетили антидопинговый семинар в Тюмени

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, сколько биатлонистов посетили антидопинговый семинар, организованный в Тюмени во время чемпионата России по биатлону.
В РУСАДА рассказали, сколько биатлонистов посетили антидопинговый семинар в Тюмени
  • РИА Новости

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, на мероприятии присутствовали 75 из 150 спортсменов, заявленных на первенство России.

«Очень хотелось бы, чтобы активность биатлонистов в области повышения своего антидопингового образования была куда выше», — заявила заместитель генерального директора РУСАДА.

Ранее сообщалось, что заседание рабочей группы IBU по восстановлению в правах СБР пройдёт 6 мая в Москве.

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