В РУСАДА рассказали, сколько биатлонистов посетили антидопинговый семинар в Тюмени
- РИА Новости
По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, на мероприятии присутствовали 75 из 150 спортсменов, заявленных на первенство России.
«Очень хотелось бы, чтобы активность биатлонистов в области повышения своего антидопингового образования была куда выше», — заявила заместитель генерального директора РУСАДА.
Ранее сообщалось, что заседание рабочей группы IBU по восстановлению в правах СБР пройдёт 6 мая в Москве.