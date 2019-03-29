Заседание рабочей группы IBU по восстановлению СБР пройдёт 6 мая в Москве

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Стали известны дата и время следующего заседания рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросам восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР).
Заседание рабочей группы IBU по восстановлению СБР пройдёт 6 мая в Москве
  • РИА Новости

«Следующее заседание рабочей группы IBU по дальнейшим действиям запланировано на 6 мая 2019 года в Москве», — приводит слова пресс-службы IBU ТАСС.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.

Одним из условий являлось сохранение у РУСАДА статуса соответствия кодексу WADA. Этот статус подтвердился 22 января.

Ранее стала известна сумма, которую СБР должен выплатить для восстановления в IBU.

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