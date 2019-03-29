Заседание рабочей группы IBU по восстановлению СБР пройдёт 6 мая в Москве
- РИА Новости
«Следующее заседание рабочей группы IBU по дальнейшим действиям запланировано на 6 мая 2019 года в Москве», — приводит слова пресс-службы IBU ТАСС.
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.
Одним из условий являлось сохранение у РУСАДА статуса соответствия кодексу WADA. Этот статус подтвердился 22 января.
Ранее стала известна сумма, которую СБР должен выплатить для восстановления в IBU.