Стала известна сумма, которую СБР должен выплатить для восстановления в IBU

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов назвал приблизительную сумму, которую организация должна выплатить для восстановления своих прав в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«По нашим прикидкам, должно хватить €50—60 тыс.», — приводит слова Нуждова ТАСС.

По его словам, данная сумма состоит из долгов спортсменов (среди которых наказанная за допинг Екатерина Глазырина), а также из денежных претензий конкретно к СБР.

«Будем гасить из тех средств, которые IBU должен нам перевести за прошлый сезон. Попросили их оставить эту часть у себя, хотя окончательная цифра ещё не сформирована», — сказал Нуждов.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU предоставил список требований для восстановления организации в правах.

Одним из условий являлось сохранение у РУСАДА статуса соответствия кодексу WADA. Этот статус подтвердился 22 января.

Ранее СБР огласил доход организации в 2019 году.