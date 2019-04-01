Драчёв рассказал, когда СБР может быть восстановлен в правах

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о возможных сроках восстановления полноправного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Мы надеемся, что в сентябре на конгрессе IBU наша федерация будет восстановлена в правах. Мы к этому идём большими шагами. Пока все идёт по плану: мы выполняем критерии IBU в спокойном режиме», — приводит слова Драчёва ТАСС.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.

Ранее стала известна сумма, которую СБР должен выплатить для восстановления членства в IBU.