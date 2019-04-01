Хачанов сохранил 12-е место в мировом рейтинге теннисистов ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 1 апреля.
Хачанов сохранил 12-е место в мировом рейтинге теннисистов ATP
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, лидерство сохранил серб Новак Джокович. За ним располагаются испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев. На четвёртое место поднялся швейцарец Роджер Федерер, опередив австрийца Доминика Тима, опустившегося на пятую позицию.

Лучшим из россиян остаётся Карен Хачанов, сохранивший 12-е место. Даниил Медведев поднялся на 14-ю строчку, а Андрей Рублёв — на 90-ю.

Евгений Донской остался за пределами топ-100 рейтинга, расположившись на 123-м месте.

Ранее сообщалось, что Федерер стал лидером чемпионской гонки АТР.

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