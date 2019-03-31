Федерер стал лидером чемпионской гонки АТР

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы на турнире категории «Мастерс» в Майами возглавил чемпионскую гонку АТР.

С показателем 2280 очков Роджер Федерер возглавил чемпионскую гонку АТР. Вслед за ним идёт серб Новак Джокович (2225 очков).

Победы на турнирах категории «Мастерс» в Майами и Дубае позволили 37-летнему швейцарцу получить 1500 рейтинговых очков. Ещё 600 Федерер заработал за выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе и 180 — за попадание в 1/8 финала Australian Open.

Джокович заработал 2000 очков за победу на турнире в Австралии, однако после этого не добивался значимых успехов.

Ранее сообщалось, что Федерер выиграл теннисный турнир категории «Мастерс» в Майами.