Федерер выиграл теннисный турнир категории «Мастерс» в Майами
- ©Andrew Patron/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Финальный поединок против американца Джона Изнера завершился победой 37-летнего швейцарца со счётом 6:1, 6:4.
Роджер Федерер сумел завоевать 28-й титул на турнирах категории «Мастерс» и 101-й за всю карьеру. В нынешнем сезоне швейцарец стал первым теннисистом, выигравшим более одного соревнования. Ранее Федерер праздновал успех в Дубаи.
Ранее сообщалось, что Барти выиграла турнир WTA в Майами, победив в финале Плишкову.