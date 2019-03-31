Федерер выиграл теннисный турнир категории «Мастерс» в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу на турнире категории «Мастерс» в Майами и завоевал 101-й титул в карьере.

Финальный поединок против американца Джона Изнера завершился победой 37-летнего швейцарца со счётом 6:1, 6:4.

Роджер Федерер сумел завоевать 28-й титул на турнирах категории «Мастерс» и 101-й за всю карьеру. В нынешнем сезоне швейцарец стал первым теннисистом, выигравшим более одного соревнования. Ранее Федерер праздновал успех в Дубаи.

Ранее сообщалось, что Барти выиграла турнир WTA в Майами, победив в финале Плишкову.