СМИ: «Флорида» нацелена на подписание контракта с Бобровским

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По информации американских журналистов, вратарём «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским интересуется клуб «Флорида Пантерз».

Как сообщает инсайдер НХЛ Ник Кипреос, «Флорида» нацелена на подписание контракта с российским вратарём «Коламбуса» Сергеем Бобровским.

Сообщается, что 39-летний голкипер «Пантерз» Роберто Луонго испытывает проблемы со здоровьем, которые вынудят его завершить карьеру. Россиянин называется приоритетом на замену опытному канадскому стражу ворот «Флориды».

Контракт Бобровского с «Коламбусом» заканчивается летом 2019 года, после чего вратарь становится неограниченно свободным агентом и будет иметь возможность перейти в любой клуб НХЛ, который имеет достаточно свободных средств под потолком зарплат.

Ранее сообщалось, что вратарь «Рейнджерс» Георгиев повторил достижение Лундквиста.

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