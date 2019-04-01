СМИ: «Флорида» нацелена на подписание контракта с Бобровским
Как сообщает инсайдер НХЛ Ник Кипреос, «Флорида» нацелена на подписание контракта с российским вратарём «Коламбуса» Сергеем Бобровским.
Сообщается, что 39-летний голкипер «Пантерз» Роберто Луонго испытывает проблемы со здоровьем, которые вынудят его завершить карьеру. Россиянин называется приоритетом на замену опытному канадскому стражу ворот «Флориды».
Контракт Бобровского с «Коламбусом» заканчивается летом 2019 года, после чего вратарь становится неограниченно свободным агентом и будет иметь возможность перейти в любой клуб НХЛ, который имеет достаточно свободных средств под потолком зарплат.
Ранее сообщалось, что вратарь «Рейнджерс» Георгиев повторил достижение Лундквиста.