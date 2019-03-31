Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку

После разгромного поражение в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (5:0), главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что покидает клуб.

«Краснодар» победил абсолютно заслуженно, мой план на этот матче не сработал. После таких поединков тренер должен подать в отставку, что я и сделаю сегодня. Моё сердце принадлежит футбольному полю и игре, хочу заниматься только этим. Считаю, что я был несостоятелен, как тренер, поэтому решил уйти в отставку», — цитирует Адиева «Чемпионат».

Также тренер «Анжи» отказался комментировать автобусную поездку на матч с «Краснодаром». После 21 матча клуб из Махачкалы имеет 18 очков и идёт на 14 позиции в таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Сулейманова и гол Игнатьева помогли «Краснодару» обыграть «Анжи».