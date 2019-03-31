Дубль Сулейманова и гол Игнатьева помогли «Краснодару» обыграть «Анжи»

Короткая ссылка
В рамках 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Краснодара» сумели добыть домашнюю победу над «Анжи».
Дубль Сулейманова и гол Игнатьева помогли «Краснодару» обыграть «Анжи»
  • ©fc-anji.ru

Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Дубль на счету Магомеда-Шапи Сулейманова. Также голы на счету Вандерсона, Виктора Классона и Ивана Игнатьева. Последний вышел на поле впервые после продления контракта с «Краснодаром». Нападающий отыграл все 90 минут, забил гол и отдал результативный пас.

Ранее СМИ сообщили, сколько стали зарабатывать Игнатьев и Сулейманов по новым контрактам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить