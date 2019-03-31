Дубль Сулейманова и гол Игнатьева помогли «Краснодару» обыграть «Анжи»
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Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Дубль на счету Магомеда-Шапи Сулейманова. Также голы на счету Вандерсона, Виктора Классона и Ивана Игнатьева. Последний вышел на поле впервые после продления контракта с «Краснодаром». Нападающий отыграл все 90 минут, забил гол и отдал результативный пас.
Ранее СМИ сообщили, сколько стали зарабатывать Игнатьев и Сулейманов по новым контрактам.