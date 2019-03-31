Гончаренко о ничьей с «Уфой»: сами себя наказали

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тяжело принять такой результат. До счёта 2:1 игра была под нашим полным контролем. Сложно понять, что произошло. Сами себя наказали. Наверное, не встаёт тот, кто не падает. Нам надо пройти эту школу. Надо совершить эти ошибки. Возможно, не хватает какого-то опыта», — приводит слова Гончаренко Sport24.

До 87-й минуты ЦСКА вёл со счётом 2:0, но затем пропустил два мяча от игроков «Уфы». Таким образом, встреча завершилась вничью — 2:2.

Ранее Вадим Евсеев заявил, что ЦСКА был сильнее и должен был обыгрывать «Уфу».