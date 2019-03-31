Евсеев заявил, что ЦСКА был сильнее и должен был обыгрывать «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Соперник был сильнее и должен был выигрывать. Так складывается футбол — надо играть до конца. Мы доиграли концовку», — приводит слова Евсеева «Чемпионат».

Он отметил, что было непросто готовиться к матчу, учитывая его недавнее назначение.

«Помощники, которые остались, разбирали команду соперника. Вместе консолидировались и подготовились. Делали упор на быстрый переход из обороны в атаку», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матча.