«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А
- Reuters
Встреча, прошедшая на олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу неаполитанскому клубу принесли голы Аркадиуша Милика, Дриса Мертенса, Симоне Верди и Амина Юнеса.
В составе «Ромы» с пенальти отличился Диего Перотти.
«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 63 очка. «Рома» с 47 очками осталась шестой.
Ранее сообщалось, что «Милан» потерпел второе поражение подряд в Серии А, уступив «Сампдории».