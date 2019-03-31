«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А

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«Наполи» одержал разгромную победу над «Ромой» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая на олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу неаполитанскому клубу принесли голы Аркадиуша Милика, Дриса Мертенса, Симоне Верди и Амина Юнеса.

В составе «Ромы» с пенальти отличился Диего Перотти.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 63 очка. «Рома» с 47 очками осталась шестой.

Ранее сообщалось, что «Милан» потерпел второе поражение подряд в Серии А, уступив «Сампдории».

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