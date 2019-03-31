«Милан» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Италии по футболу, уступив «Сампдории»

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В матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде уступил «Сампдории» со счётом 0:1.
«Милан» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Италии по футболу, уступив «Сампдории»
  • Reuters

Автором единственного в поединке мяча стал нападающий генуэзского коллектива Грегуар Дефрель, отличившийся на первой минуте.

Потерпев второе поражение подряд в рамках итальянского чемпионата, футболисты «Милана» с 51 очком в активе занимают четвёртую строчку турнирной таблицы, отставая от идущего третьим «Интера» на два балла. «Сампдория», набрав 45 очков, делит шестое-восьмое места с «Лацио» и «Аталантой».

Ранее сообщалось, что игроки «Милана» повздорили на скамейке запасных во время проигранного матча чемпионата Италии по футболу с «Интером».

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