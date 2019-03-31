Ракицкий рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит»

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от своего первого гола в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«Конечно, я посвящаю этот гол своей семье, своей дочери. Особенно жене — скоро нас ждёт пополнение», — приводит слова Ракцикого пресс-служба «Зенита».

После перехода из донецкого «Шахтёра» в зимнее трансферное окно 29-летний Ракицкий уже провёл восемь матчей, четыре из них в РПЛ. Свой первый мяч он забил в игре 21-го тура с «Оренбургом» прямым ударом со штрафного.

Ранее тренер «Оренбурга» назвал закономерным результат матча с «Зенитом».