Ракицкий рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит»

Короткая ссылка
Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от своего первого гола в составе клуба из Санкт-Петербурга.
Ракицкий рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит»
  • ©fc-zenit.ru

«Конечно, я посвящаю этот гол своей семье, своей дочери. Особенно жене — скоро нас ждёт пополнение», — приводит слова Ракцикого пресс-служба «Зенита».

После перехода из донецкого «Шахтёра» в зимнее трансферное окно 29-летний Ракицкий уже провёл восемь матчей, четыре из них в РПЛ. Свой первый мяч он забил в игре 21-го тура с «Оренбургом» прямым ударом со штрафного.

Ранее тренер «Оренбурга» назвал закономерным результат матча с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить