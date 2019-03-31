Тренер «Оренбурга» назвал закономерным результат матча с «Зенитом»
- РИА Новости
«Итог закономерен. У нас были возможности. При счёте 1:0 могли забивать второй мяч. Но быстрый гол во втором тайме окрылил «Зенит», — приводит слова Айткулова Sport24.
Он отметил, что его команда понимал, что после перерыва давление со стороны соперника возрастёт.
«Была и наша невнимательность, и индивидуальное мастерство «Зенита», — добавил специалист.
«Оренбург» на выезде проиграл «Зениту» со счётом 1:3 и остался на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 26 очков.
Ранее Сергей Семак высказал мнение, что «Зенит» заслуженно победил «Оренбург» в матче РПЛ.