Тренер «Оренбурга» назвал закономерным результат матча с «Зенитом»

Старший тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Итог закономерен. У нас были возможности. При счёте 1:0 могли забивать второй мяч. Но быстрый гол во втором тайме окрылил «Зенит», — приводит слова Айткулова Sport24.

Он отметил, что его команда понимал, что после перерыва давление со стороны соперника возрастёт.

«Была и наша невнимательность, и индивидуальное мастерство «Зенита», — добавил специалист.

«Оренбург» на выезде проиграл «Зениту» со счётом 1:3 и остался на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 26 очков.

Ранее Сергей Семак высказал мнение, что «Зенит» заслуженно победил «Оренбург» в матче РПЛ.