В «Ахмате» рассказали, когда решат вопрос с подачей апелляции на удаление Семёнова
- РИА Новости
По словам Айдамирова, которые приводит «Чемпионат», в клубе проведут консультации с юристами и к 1 апреля примут решение, подавать апелляцию или нет.
Семёнов был удалён на 63-й минуте матча, получив вторую жёлтую карточку по ходу встречи.
Игра, прошедшая в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.
Ранее главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказал мнение, что ошибка арбитра могла повлиять на исход матча со «Спартаком».