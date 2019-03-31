В «Ахмате» рассказали, когда решат вопрос с подачей апелляции на удаление Семёнова

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, когда клуб примет решение о возможной подаче апелляции на отмену удаления защитника Андрея Семёнова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

По словам Айдамирова, которые приводит «Чемпионат», в клубе проведут консультации с юристами и к 1 апреля примут решение, подавать апелляцию или нет.

Семёнов был удалён на 63-й минуте матча, получив вторую жёлтую карточку по ходу встречи.

Игра, прошедшая в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

Ранее главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказал мнение, что ошибка арбитра могла повлиять на исход матча со «Спартаком».