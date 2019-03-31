«Зенит» объявил стартовый состав на матч 21-го тура РПЛ с «Оренбургом»

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Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
«Зенит» объявил стартовый состав на матч 21-го тура РПЛ с «Оренбургом»
  • РИА Новости

Как сообщает Twitter клуба с берегов Невы, с первых минут на поле появятся Андрей Лунёв, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун и Артём Дзюба.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14:00.

Ранее Дриусси заявил, что счастлив в «Зените».

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