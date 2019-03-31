Футболист Дриусси заявил, что счастлив в «Зените»

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Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси высказался о своём недавнем интервью, в котором он заявил, что ошибся с переходом в чемпионат России по футболу.
Футболист Дриусси заявил, что счастлив в «Зените»
  • ©Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это интервью я дал аргентинскому радио, но пресса и журналисты из других стран выдернули из контекста или плохо перевели часть моих слов», — цитирует форварда «Матч ТВ».

По словам Дриусси, он действительно сомневался в правильности переезда в Россию и советует всем молодым игрокам больше думать перед трансфером в какой-либо клуб. Тем не менее он тогда принял для себя решение, что готов к переходу в более сильный чемпионат. 

«Не жалею о своём решении переехать в Россию. В «Зените» я продолжаю развиваться и ещё не достиг своего максимума. В любом случае, я игрок петербургского клуба, счастлив здесь, а свою преданность болельщикам и городу, которые меня так тепло приняли, буду доказывать игрой», — сказал Дриусси.

23-летний аргентинец перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Ривер Плейта». В настоящее время в его активе 12 голов и 17 результативных передач в 73 матчах во всех турнирах за петербургский клуб.

Ранее Артём Дзюба пошутил над вратарями «Зенита» в разговоре с юным футболистом.

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