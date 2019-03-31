Овечкин о 50 шайбах за сезон: здорово быть среди легендарных имён, но моя карьера не завершена

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё достижение отметки в 50 шайбах за сезон Национальной хоккейной лиги восьмой раз за карьеру.
Овечкин о 50 шайбах за сезон: здорово быть среди легендарных имён, но моя карьера не завершена
  • globallookpress.com
  • © Chris Williams/Icon Sportswire

«Здорово, когда ты в компании с такими легендарными именами. Но готов сказать снова — моя карьера не закончена. У меня есть ещё несколько сезонов, чтобы поиграть», — сказал спортсмен NBC.

Он также выразил мнение, что в прошедшем матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» его команда продемонстрировала солидный хоккей.

«У соперника есть отличные игроки, но мы показали им, кто является обладателем Кубка Стэнли. Мы хотим встретиться с ними на одной из стадий плей-офф. В прошлом году была отличная серия, это будет интересно», — добавил Овечкин. 

По количеству сезонов с 50-ю шайбами Овечкин уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых их по девять.

«Вашингтон» обыграл «Тампу» со счётом 6:3.

Ранее Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить