Овечкин о 50 шайбах за сезон: здорово быть среди легендарных имён, но моя карьера не завершена

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё достижение отметки в 50 шайбах за сезон Национальной хоккейной лиги восьмой раз за карьеру.

«Здорово, когда ты в компании с такими легендарными именами. Но готов сказать снова — моя карьера не закончена. У меня есть ещё несколько сезонов, чтобы поиграть», — сказал спортсмен NBC.

Он также выразил мнение, что в прошедшем матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» его команда продемонстрировала солидный хоккей.

«У соперника есть отличные игроки, но мы показали им, кто является обладателем Кубка Стэнли. Мы хотим встретиться с ними на одной из стадий плей-офф. В прошлом году была отличная серия, это будет интересно», — добавил Овечкин.

По количеству сезонов с 50-ю шайбами Овечкин уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых их по девять.

«Вашингтон» обыграл «Тампу» со счётом 6:3.

Ранее Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве.