Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в большинстве.
Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве
  • globallookpress.com
  • © Rich Graessle/Icon Sportswire

В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин оформил дубль, а шайба на 57-й минуте встречи стала для него 247-й в большинстве в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Люком Робитайлом.

Рекордсменом является Дэйв Андрейчак с 274 голами. На втором месте располагается Бретт Халл (265), а замыкает тройку лучших Теэму Селянне (255).

«Вашингтон» обыграл «Тампу» со счётом 6:3.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов в матче с «Тампой» сделал 50-ю результативную передачу в сезоне НХЛ.

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