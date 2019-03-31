Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в большинстве.

В матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин оформил дубль, а шайба на 57-й минуте встречи стала для него 247-й в большинстве в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Люком Робитайлом.

Рекордсменом является Дэйв Андрейчак с 274 голами. На втором месте располагается Бретт Халл (265), а замыкает тройку лучших Теэму Селянне (255).

«Вашингтон» обыграл «Тампу» со счётом 6:3.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов в матче с «Тампой» сделал 50-ю результативную передачу в сезоне НХЛ.