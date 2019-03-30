Дадонов обновил личный рекорд результативности в НХЛ

Российский форвард клуба «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов обновил личный рекорд результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Знаковое для 30-летнего форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», в первом тайме которого россиянин забросил шайбу.

Таким образом, он обновил свой личный рекорд результативности, набрав 67 (27 + 40) очков.

По итогам двух периодов счёт в матче — 3:1 в пользу «Флориды».

Всего за карьеру Дадонов в НХЛ провёл 207 матчей и записал в свой актив 65 шайб и 87 передач.

Ранее Владимир Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ.