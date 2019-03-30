Дадонов обновил личный рекорд результативности в НХЛ
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Знаковое для 30-летнего форварда событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз», в первом тайме которого россиянин забросил шайбу.
Таким образом, он обновил свой личный рекорд результативности, набрав 67 (27 + 40) очков.
По итогам двух периодов счёт в матче — 3:1 в пользу «Флориды».
Всего за карьеру Дадонов в НХЛ провёл 207 матчей и записал в свой актив 65 шайб и 87 передач.
Ранее Владимир Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ.