«Ростов» вырвал победу в матче РПЛ с «Уралом» благодаря голу на 93-й минуте

«Ростов» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «Ростов Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Ростову» принесли голы Алексея Ионова и Михи Мевли, забивших на 10-й и 93-й минутах соответственно.

В составе «Урала» на 52-й минуте отличился Отман Эль-Кабир.

«Ростов» набрал 32 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Арсенал». «Урал» с 23 очками остался в зоне стыковых матчей — на 13-м месте.

Ранее сообщалось, что дубль Луиса Адриано помог «Спартаку» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.