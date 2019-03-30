«Боруссия» победила «Вольфсбург» и поднялась на первое место в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» победила «Вольфсбург» и поднялась на первое место в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Сигнал Идуна Парк» во Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Боруссии» принёс дубль Пако Алькасера, забившего на 91-й и 94-й минутах.

Такой результат позволил команде из Дортмунда набрать 63 очка и подняться на первое место в Бундеслиге, опередив «Баварию» на 2 балла. «Вольфсбург» с 42 очками остался восьмым.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не смогла обыграть «Фрайбург» в матче Бундеслиги.

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