«Бавария» не смогла обыграть «Фрайбург» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Шварцвальд Штадион» во Фрайбурге, завершилась со счётом 1:1.

В составе «Фрайбурга» на третьей минуте забил Лукас Хёлер. «Бавария» ответила голом Роберта Левандовски на 22-й минуте.

Таким образом «Бавария» набрала 61 очко и сохранила первое место в Бундеслиге, увеличив отрыв от дортмундской «Боруссии» до 1 очка. «Фрайбруг» с 32 очками остался 12-м.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может возглавить «Баварию»