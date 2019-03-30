Тренер рассказал о травме биатлониста Логинова

Тренер Александр Касперович, работающий с российским биатлонистом Александром Логиновым, рассказал подробности о травме своего подопечного.

«У него болит колено, но характер травмы пока непонятен. Она не очень серьёзная, но дискомфорт присутствует: боль то проходит, то опять возобновляется», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Он отметил, что Логинов начал испытывать проблемы ещё во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

«Травма и её причина ещё не определены, после чемпионата России он пройдёт обследование, тогда специалисты и дадут оценку», — добавил тренер.

Ранее Логинов признался, что выступал с травмой на ЧМ по биатлону.