Тренер рассказал о травме биатлониста Логинова

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Тренер Александр Касперович, работающий с российским биатлонистом Александром Логиновым, рассказал подробности о травме своего подопечного.
Тренер рассказал о травме биатлониста Логинова
  • Reuters

«У него болит колено, но характер травмы пока непонятен. Она не очень серьёзная, но дискомфорт присутствует: боль то проходит, то опять возобновляется», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Он отметил, что Логинов начал испытывать проблемы ещё во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

«Травма и её причина ещё не определены, после чемпионата России он пройдёт обследование, тогда специалисты и дадут оценку», — добавил тренер.

Ранее Логинов признался, что выступал с травмой на ЧМ по биатлону.

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