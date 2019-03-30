Тарпищев рассказал, кто сыграет за сборную России в матче Кубка федерации с Италией

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал предварительный состав сборной России на матч плей-офф Мировой группы II теннисного Кубка федерации с национальной командой Италии.
Тарпищев рассказал, кто сыграет за сборную России в матче Кубка федерации с Италией
  • Reuters

По словам главы ФТР, в состав сборной вошли Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.

Он отметил, что пятой в списке игроков станет либо Софья Жук, либо Анна Калинская.

Матч Россия — Италия состоится 20—21 апреля в Москве на грунтовом покрытии, которое будет уложено в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Победитель противостояния обеспечит себе право выступать в Мировой группе II в следующем розыгрыше турнира.

Ранее сообщалось, что матч Россия — Хорватия откроет соревновательную программу финальной стадии Кубка Дэвиса.

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