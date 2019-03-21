Матч Россия — Хорватия откроет соревновательную программу финальной стадии Кубка Дэвиса

Пресс-служба теннисного Кубка Дэвиса опубликовала расписание матчей финальной стадии турнира, которая пройдёт осенью 2018 года в испанском Мадриде.

Первой игрой финальной стадии станет матч сборных России и Хорватии в рамках группы B, который пройдёт 18 ноября на центральном корте соревнований в Мадриде.

Матч с Испанией сборная России проведёт 19 ноября — также на главном корте.

В следующий этап турнира пройдут победители групп, а также две лучшие команды, которые займут второе место.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что сборная России попала в одну из самых сложных групп финального турнира Кубка Дэвиса.