Матч Россия — Хорватия откроет соревновательную программу финальной стадии Кубка Дэвиса
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Первой игрой финальной стадии станет матч сборных России и Хорватии в рамках группы B, который пройдёт 18 ноября на центральном корте соревнований в Мадриде.
Матч с Испанией сборная России проведёт 19 ноября — также на главном корте.
В следующий этап турнира пройдут победители групп, а также две лучшие команды, которые займут второе место.
Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что сборная России попала в одну из самых сложных групп финального турнира Кубка Дэвиса.