Сёмин объяснил, почему Фарфан не играл с «Динамо»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему Джефферсон Фарфан не попал в заявку на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
Сёмин объяснил, почему Фарфан не играл с «Динамо»
  • Reuters

«Он опять 24 часа летел и только вчера появился, потому что иначе было долететь невозможно. Всегда с ним такая проблема. К следующей игре готовятся и он, и Фернандеш. Ману сыграл товарищеский матч и выглядел неплохо», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

34-летний Фарфан в составе сборной Перу принял участие в товарищеских матчах с Сальвадором и Парагваем, а Фернандеш, не получивший вызов в национальную команду Португалии на матчи квалификации Евро-2020, принял участие в контрольном матче «Локомотива» с «Уфой» в Сочи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Динамо» и поднялся на второе место в РПЛ.

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