Сёмин о победе над «Динамо»: ещё девять раз так бы выиграть

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своих подопечных над столичным «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин о победе над «Динамо»: ещё девять раз так бы выиграть
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Игра получилась очень хорошей, потому что мы взяли три очка и движемся вперёд. Вязкая она или красивая не играет роли», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Он отметил, что после перерыва на матчи сборных всегда тяжело играть.

«Хорошо, что неплохо играли в обороне, сохраняли счёт, боролись за эти три очка. Это самое главное. Мы продолжаем борьбу. Мне счёт очень нравится, ещё девять раз так бы выиграть», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Динамо» и поднялся на второе место в РПЛ

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