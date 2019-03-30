Сёмин о победе над «Динамо»: ещё девять раз так бы выиграть
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- РИА Новости
«Игра получилась очень хорошей, потому что мы взяли три очка и движемся вперёд. Вязкая она или красивая не играет роли», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».
Он отметил, что после перерыва на матчи сборных всегда тяжело играть.
«Хорошо, что неплохо играли в обороне, сохраняли счёт, боролись за эти три очка. Это самое главное. Мы продолжаем борьбу. Мне счёт очень нравится, ещё девять раз так бы выиграть», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Динамо» и поднялся на второе место в РПЛ