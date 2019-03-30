Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по тяжёлой атлетике

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Тренерский штаб женской сборной России по тяжёлой атлетике определился с составом национальной команды на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в грузинском Батуми.
Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по тяжёлой атлетике
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

По словам тренера женской сборной России Геннадия Аниканова, которые передаёт ТАСС, на континентальном первенстве выступят Кристина Соболь, Кристина Новицкая, Светлана Ершова, Александра Козлова, Татьяна Алеева, Тима Туриева, Анастасия Романова, Диана Мстиева, Ксения Пасхина и Татьяна Каширина.

Тренер мужской команды Олег Писаревский сообщил, что на чемпионат Европы отправятся Олег Мусохранов, Раис Гайнутдинов, Феликс Халибеков, Сергей Петров, Апти Аухадов, Хетаг Хугаев, Егор Климонов, Родион Бочков, Тимур Наниев и Антоний Савчук.

Первенство Европы 2019 года, которое пройдёт в Батуми с 6 по 13 апреля, станет для российских тяжелоатлетов первым после отстранения Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) за многочисленные нарушения спортсменами антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что азербайджанский тяжелоатлет лишён бронзы ОИ-2012 за допинг.

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