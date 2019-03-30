Губерниев раскритиковал сборную России по лыжным гонкам за отсутствие тактики

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную России по лыжным гонкам за отсутствие командной тактики на чемпионате мира.

«Почему у самой мощной сборной страны по лыжным гонкам, наверное, сильнейшей в мире, не было командной тактики?» — приводит слова комментатора «Тюменская арена».

Он отметил, что норвежские лыжники постоянно помогали Йоханнесу Клебо выиграть, в то время как лидеру россиян Александру Большунову приходилось справляться своими силами.

«Клебо победил. А мы получали только серебро», — сказал Губерниев.

Ранее Клебо заявил, что хотел бы потренироваться вместе с Большуновым.