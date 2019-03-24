Клебо заявил, что хотел бы потренироваться вместе с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что хотел бы провести совместную тренировку с россиянином Александром Большуновым.

«Ожидал ли я, что он придёт и поздравит меня c победой в общем зачёте? Для меня важно быть честным до конца. Нужно допустить разочарование, но речь идёт о том, чтобы быть хорошим парнем и проявлять уважение к тем, с кем ты соревнуешься. По крайнем мере, я это сделал, когда подошёл к нему. Было бы неплохо отвезти его в Тронхейм или потренироваться с ним один раз. Было бы здорово, если бы нам удалось пообщаться», — приводит слова Клебо NRK.

Ранее сообщалось, что Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2018/19.