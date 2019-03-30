Вайсфельд не понял решения засчитать шайбу «Авангарда» в ОТ в матче с «Салаватом Юлаевым»

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Экс-арбитр и бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал заброшенную шайбу нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским коллективом.
Вайсфельд не понял решения засчитать шайбу «Авангарда» в ОТ в матче с «Салаватом Юлаевым»
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«В свете момента с участием защитника СКА Антона Белова и вратаря ЦСКА Ильи Сорокина я не понимаю, почему эту шайбу засчитали», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, игрок «ястребов» Сергей Широков коснулся голкипера «Салавата» в моменте с голом Шумакова.

«Повторюсь, в свете шайбы в матче ЦСКА — СКА и объяснения, почему не засчитали гол, не очень понятно, почему был засчитан гол Шумакова», — сказал Вайсфельд.

После взятия ворот тренерский штаб уфимской команды запросил видеоповтор эпизода в связи с возможной блокировкой голкипера команды Юхи Метсолы со стороны Широкова, однако арбитры не стали менять первоначального решения.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Авангарда».

До этого подобный эпизод произошёл в матче серии финала Западной конференции, когда была отменена шайба нападающего петербургского СКА Евгения Кетова в ворота московского ЦСКА. Тогда партнёр по команде Кетова Антон Белов, по мнению арбитров, создавал визуальную помеху голкиперу ЦСКА Илье Сорокину.

Ранее «Салават Юлаев» отправил официальный запрос в КХЛ по поводу гола «Авангарда» в ОТ.

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