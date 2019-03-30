«Салават Юлаев» отправил официальный запрос в КХЛ по поводу гола «Авангарда» в ОТ

Уфимский «Салават Юлаев» отправил официальный запрос в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по поводу шайбы нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции.

«Салават Юлаев» отправил официальный запрос в комиссию по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ по поводу эпизода в овертайме, когда не было зафиксировано нарушения правил», — приводит слова пресс-службы уфимского клуба «Чемпионат».

Как отмечают в «Салавате», на видеозаписи отчётливо видно, что игрок «ястребов» Сергей Широков контактировал с голкипером во время броска Шумакова.

Напомним, что после взятия ворот тренерский штаб уфимской команды запросил видеоповтор эпизода в связи с возможной блокировкой голкипера команды Юхи Метсолы со стороны Широкова, однако арбитры не стали менять первоначального решения.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Авангарда».

Ранее в КХЛ объяснили, почему была засчитана шайба «Авангарда» в ворота «Салавата Юлаева» в ОТ.