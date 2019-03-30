Силкин назвал причины лидерства «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему питерский «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.

«Подбор исполнителей у «Зенита» один из лучших в РПЛ, и кроме Кристиана Нобоа там полно футболистов. Мне очень нравится тот же Далер Кузяев. Вообще мы говорили о том, что «Краснодар» порой смотрелся ярче «Зенита», но после зимнего перерыва питерцам удалось оторваться от конкурентов. Да, у подопечных Сергея Семака был спад, но они пришли в себя и одерживают победы», — заявил тренер в интервью RT.

Также Силкин отметил, что забитый за сборную России мяч поможет Артёму Дзюбе вновь почувствовать уверенность в себе.

«Конечно, гол Казахстану скажется на нём позитивно. Нападающие очень зависят от забитых мячей. Если в матче форвард не забил и не отдал результативную передачу — ему можно ставить двойку. Теперь же настроение у Дзюбы повысится. А если человек забивает в нескольких матчах подряд, то мячи начинают удачно ложиться на ногу, появляется Фортуна», — добавил специалист.

Ранее Силкин признался, что ему нравится футбол в исполнении «Краснодара».