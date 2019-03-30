Силкин: «Зенит» после «Краснодара» в Лиге Европы не смотрелся

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что ему нравится футбол в исполнении «Краснодара», и предположил, как на команде скажется вылет из Лиги Европы.

«Игра в еврокубках отняла у команды слишком много эмоций. Выступление сразу в двух турнирах пока ещё даётся «Краснодару» тяжеловато, отсюда и безвыигрышная серия. При этом южане показывают симпатичный футбол. Мурад Мусаев — очень вдумчивый тренер. Вспомните матчи с «Байером» — после них встречи «Зенита» в Лиге Европы не смотрелись вообще. Вернуться в борьбу за чемпионство «Краснодару» будет тяжело, но команда точно поборется за медали», — заявил тренер в интервью RT.

Также специалист объяснил, почему молодой нападающий команды Магомед-Шапи Сулейманов практически не попадает в основной состав.

«Он регулярно забивает, выходя на замену. Но мне кажется, что проводить все 90 минут на взрослом уровне ему пока сложно. Собственно, в текущем сезоне он лишь раз попал в основу «Краснодара» — в игре со «Спартаком». А в концовках матчей, когда соперники устают, Сулейманов выходит и демонстрирует высочайший уровень мастерства, реализует моменты», — добавил тренер.

Ранее Силкин высоко оценил игру Ильзата Ахметова в текущем сезоне.