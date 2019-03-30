Силкин сравнил Ахметова с Головиным

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высоко оценил игру Ильзата Ахметова в текущем сезоне и назвал его перспективным футболистом для сборной России.

«Ильзата сложно сравнивать с Александром Головиным, поскольку они играют на разных позициях. Но Ахметов, безусловно, талантливый парень. Считаю, в дебютных матчах за сборную он смотрелся неплохо. В первом тайме игры в Бельгии полузащитник ЦСКА немного переживал, но потом начал действовать увереннее. А в Казахстане Ильзат и вовсе был очень хорош. Ахметов — молодой хороший мальчик, очень перспективный футболист для сборной. Дай бог, чтобы он развивался», — заявил Силкин в интервью RT.

Также тренер отметил прогресс другого молодого футболиста ЦСКА — Фёдора Чалова.

«Самое главное, что у него возникают моменты. К тому же отношение соперников к Фёдору изменилось: он больше не юный дебютант, а лучший бомбардир РПЛ. Ему стало сложнее. При этом Чалов выполняет большой объём работы и очень много играет на команду. Он молодец. Тем более нападающий — футболист зависимый. Чем меньше он получает мячей, тем меньше забивает. Сейчас ему нужно совершенствовать своё мастерство», — добавил специалист.

Ранее Силкин заявил, что Кононову в «Спартаке» нужна «свежая кровь» и «голодные» игроки.