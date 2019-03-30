Силкин: Кононову нужна «свежая кровь» и «голодные» игроки

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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре «Спартака» и отметил, что Олегу Кононову необходимо время, чтобы построить новую команду.
Силкин: Кононову нужна «свежая кровь» и «голодные» игроки
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Кононов же — конструктивный тренер, и все его команды были играющими. Но руку Кононова в игре «Спартака» я пока не ощущаю. Специалист занимается строительством коллектива. Это ведь не быстрый процесс — нужно складывать кирпичик за кирпичиком. Только сломать всё можно за неделю», — заявил Силкин в интервью RT.

Также Силкин прокомментировал заявление Кононова, согласно которому на строительство новой команды ему необходимо три месяца. 

«Команды бывают разные. Есть коллективы, в которых собраны «голодные» до успеха футболисты, а случаются и обратные примеры. Посмотрите на тот же «Реал». Мадридцы выиграли три Лиги чемпионов и просто пресытились победами. Кононову в данной ситуации необходима «свежая кровь» и «голодные» игроки», — добавил специалист. 

Ранее Силкин предположил, что Хохлов ничем не удивит Сёмина в матче «Динамо» — «Локомотив».

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