Силкин о матче «Динамо» — «Локомотив»: Хохлов ничем не удивит Сёмина

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Известный тренер Сергей Силкин сделал прогноз на московское дерби «Динамо» — «Локомотив», которое состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Силкин о матче «Динамо» — «Локомотив»: Хохлов ничем не удивит Сёмина
  • РИА Новости

«Дмитрий Хохлов ничем не сумеет удивить Юрия Сёмина. В современном футболе тренерам сложно удивлять друг друга, поскольку они могут пользоваться огромным количеством аналитических программ, которые представляют все данные по сопернику. Поэтому на первый план выйдут самоотдача, железная дисциплина и желание добиться результата. По подбору футболистов «Локо», конечно, сильнее, но если динамовцы смогут помешать железнодорожникам реализовать план на игру, у них появится шанс», — заявил Силкин в интервью RT.

Также тренер подчеркнул, что пауза на игры сборных не повлияет на российских футболистов. 

«Вызов в сборную — это всегда стимул для любого игрока, тем более из «Локомотива» в национальную команду приглашают молодых ребят. Поэтому не думаю, что пара матчей на международном уровне станет проблемой для кого-то из российских футболистов. Скорее проблемой является факт невызова в сборную. А так все уже давно восстановились и готовы к возобновлению сезона РПЛ. Что касается конкретной игры, то «Локомотив» сражается за медали, а «Динамо» — за выживание, следовательно, встреча получится интересной, поскольку обеим командам позарез нужны очки», — добавил Силкин. 

Ранее гендиректор «Локомотива» назвал позором новый канал «Зенита».

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