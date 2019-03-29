Гендиректор «Локомотива» назвал позором новый канал «Зенита»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе раскритиковал новый онлайн-канал петербургского «Зенита» — Z+.

«Z+ — это позор! Я сам умею говорить на таком языке, но мы активно работаем с болельщиками, боремся с матом на стадионах... С точки зрения работы с болельщиками это неправильно! Насколько я понимаю, по словам Александра Медведева, в «Зените» оценили вопрос так же и новый выпуск будет иным», — сказал функционер.

Он также отметил, что ему кажется странным, что право ведения трансляций получает только один клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, это идёт вразрез с интересами самого правообладателя.

«Мы хотим иметь доступ к сигналу. Как минимум для двух вещей: показывать свои игры с задержкой по времени и для фрагментарного использования на табло во время матчей. Готовим подобное предложение в РПЛ», — добавил Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе заявил, что считает Гилерме лучшим вратарём России.