Монтальяни переизбран главой КОНКАКАФ

Канадец Виктор Монтальяни переизбран на пост президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Как сообщает пресс-служба организации, такое решение было принято на очередном 34-м конгрессе КОНКАКАФ, прошедшев в Лас-Вегасе.

Монтальяни возглавляет организацию с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Кубок Америки — 2020 пройдёт в Аргентине и Колумбии.