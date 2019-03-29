Монтальяни переизбран главой КОНКАКАФ

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Канадец Виктор Монтальяни переизбран на пост президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Монтальяни переизбран главой КОНКАКАФ
  • Reuters

Как сообщает  пресс-служба организации, такое решение было принято на очередном 34-м конгрессе КОНКАКАФ, прошедшев в Лас-Вегасе.

Монтальяни возглавляет организацию с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Кубок Америки — 2020 пройдёт в Аргентине и Колумбии.

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