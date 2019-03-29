Монтальяни переизбран главой КОНКАКАФ
Канадец Виктор Монтальяни переизбран на пост президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
- Reuters
Как сообщает пресс-служба организации, такое решение было принято на очередном 34-м конгрессе КОНКАКАФ, прошедшев в Лас-Вегасе.
Монтальяни возглавляет организацию с 2016 года.
Ранее сообщалось, что Кубок Америки — 2020 пройдёт в Аргентине и Колумбии.
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