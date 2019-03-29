Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Бахрейна

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессии свободных заездов второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

«Вообще, у нас была довольно продуктивная пятница. Нам удалось выполнить все полезные тестовые задания, которые мы запланировали на день, а также охватить как короткие, так и длинные отрезки, что очень важно. Кажется, с точки зрения скорости команд середины пелотона всё довольно плотно, поэтому мы будем усердно работать, чтобы оптимизировать машину перед квалификацией и занять то место, на котором мы хотим быть», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

По итогам первой сессии россиянин занял девятое место, проиграв лидеру 1,985 секунды. Во второй сессии он стал десятым, но при этом его отставание уменьшилось до 1,247 секунды.

30 марта пройдёт третья тренировка, а затем квалификация, которая определит расстановку пилотов на старте воскресной гонки.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Бахрейна.