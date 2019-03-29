Футболист «Зенита» Дриусси заявил, что поспешил с переходом в чемпионат России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о правильности своего решения перейти в петербургский клуб.

«Совершил ошибку, поспешил с переходом в чемпионат России. Советую всем игрокам «Ривер Плейта» хорошо подумать, прежде чем уезжать. Я принял неправильное решение, но не жалею об этом, поскольку чувствовал в себе силы перейти в другой по силе чемпионат», — приводит слова Дриусси Radio Mitre.

23-летний аргентинец перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Ривер Плейта». В настоящее время в его активе 12 голов и 17 результативных передач в 73 матчах во всех турнирах за петербургский клуб.

Ранее президент «Зенита» ответил на вопрос о возможном возвращении Халка в Санкт-Петербург.