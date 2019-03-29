Фуркад ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Сейчас я не буду принимать поспешных решений. Ранее я уже говорил, что приму решение по этому поводу после чемпионата мира в Антхольце, который пройдёт в 2020 году. Моё мнение не изменилось даже после не самого неудачного сезона», — приводит слова Фуркада «Чемпионат» со ссылкой на RMC.

30-летний француз впервые за десять лет не завоевал медалей на чемпионате мира.

Ранее Фуркад назвал перегруженность причиной снижения своих спортивных результатов.