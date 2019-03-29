Стал известен состав женской сборной России на ЧЕ по борьбе

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Тренерский штаб женской сборной России по спортивной борьбе определился с составом национальной команды на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в Бухаресте.
Стал известен состав женской сборной России на ЧЕ по борьбе
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По словам исполняющего обязанности главного тренера женской сборной России Магомеда Алиомарова, в состав национальной команды на континентальное первенство вошли Надежда Соколова, Стальвира Оршуш, Виктория Ваулина, Ольга Хорошавцева, Светлана Липатова, Ульяна Тукуренова, Мария Кузнецова, Анастасия Братчикова, Татьяна Колесникова и Дарья Шистерова.

Чемпионат Европы пройдёт с 8 по 14 апреля в Бухаресте.

Ранее сообщалось, что призёр Олимпиады по спортивной борьбе Валерия Коблова пропустит сезон.

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