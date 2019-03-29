СМИ: Конте настаивает на выплате ему £9 млн, причитающихся по контракту с «Челси»

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Бывший главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте настаивает на выплате £9 млн, причитающихся ему по контракту с клубом.
СМИ: Конте настаивает на выплате ему £9 млн, причитающихся по контракту с «Челси»
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, итальянский специалист и клуб не смогли полюбовно разрешить финансовый спор, и данное дело теперь рассматривается в Арбитражной коллегии Английской премьер-лиги (АПЛ).

Конте настаивает на том, что клуб обязан выплатить ему зарплату за последний год контракта, который был досрочно расторгнут не по его инициативе. В «Челси», в свою очередь, намерены уменьшить сумму выплат, апеллируя тем, что итальянец нарушил условия трудового соглашения, конфликтуя с игроками.

Конте возглавлял «Челси» с 2016 года. В его дебютном сезоне клуб стал чемпионом Англии, однако через год занял пятое место в турнирной таблице. 13 июля Конте был уволен из «Челси», а его место занял Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что ФИФА примет решение по апелляции «Челси» до летнего трансферного окна.

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